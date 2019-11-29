منتخبنا الوطني يتعرض لهزيمة ثقيلة من قطر

تعرض منتخبنا الوطني لهزيمة ثقيلة من منتخب قطر بستة أهداف نظيفة في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين.



ولقي منتخبنا الوطني خسارته الثانية بعد أولى أمام الإمارات 0-3، فيما عوض منتخب قطر خسارته المفاجئة في الجولة الأولى أمام العراق 1-2.



وانحصر التنافس على بطاقة العبور الثانية في المجموعة للدور النصف النهائي بين قطر والإمارات اللذين يلعبان في الجولة الثالثة الأخيرة، فيما ضمن العراق البطاقة الأولى.



سجل عبد الكريم حسن هاتريك في الدقائق 29 و36 و72 من ركلة جزاء، والمعز علي هداف آسيا في الدقيقة 57 وعبد الله الأحرق في الدقيقة 86 واكرم عفيف في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة بقي منتخبنا الوطني بلا رصيد من النقاط، بينما حصد المنتخب القطري أول 3 نقاط له في البطولة، ليحتل المركز الثاني خلف العراق المتأهل لنصف النهائي، ليجدد العنابي حظوظه في التأهل.