أعلن أرسنال الإنكليزي رسمياً الجمعة إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري من منصبه على خلفية سوء النتائج، وعيّن بدلاً منه مساعده ونجم الـ"غانرز" السابق، السويدي فريدي ليونغبرغ مؤقتاً.



وبعد أقل من سنتين على التعاقد معه، جاء قرار إقالة المدير الفني الإسباني عقب خسارة أرسنال أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني (1-2) ضمن منافسات المجموعة السادسة من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.



وكان أرسنال يحتاج إلى التعادل فقط كي يضمن تأهله غير أنّ خسارته أجلت الحسم وضاعفت من سخط جماهير "المدفعجية" التي طالبت برحيل المدرب أوناي ايمري وقد رفعت أي الجماهير يافطات "إيمري خارجاً".



ولم يفز الفريق في آخر 7 مباريات في مختلف المسابقات وهي أسوأ سلسلة له منذ عام 1992.



ومنذ وصوله في آيار/مايو 2018 بعد إقالته من باريس سان جيرمان الفرنسي، قاد المدرب الباسكي البالغ 48 عاماً أرسنال إلى نهائي الدوري الاوروبي لكنه فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. المصدر: وكالات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أقل من سنتين على التعاقد معه.. أرسنال يقيل مدربه الإسباني "إيمري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.