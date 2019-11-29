اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NOW

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ماتش الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر النجم الرياضي الساحلي Vs الأهلي. البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات – الجولة الأولى). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : مصطفى بن جنات . المعلق : محمد بركات . موعد المباراة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

ماتش الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر فريق النجم الساحلي الذي يستعد لمواجهة غريمه وهو في حالة من الإحباط بسبب النتائج السيئة التي يحصدها الفريق خلال الفترة الماضيةبعد تعيين المدرب خوان كارلوس جاريدو كمدرب جديد خلال الشهر الماضي حيث كان خوان مدربا للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية حيث يحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب بعد أن تمكن من تحقيق الفوز خلال مباراة الجونة بـ 4 أهداف مقابل لا شئ ويسعى الفريق أن يحقق نتيجة إيجابية تمكنه من الحفاظ على صدارة الجدول