اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

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البث المباشر لمباراة الأهلي والنجم الساحلي سيكون اليوم الجمعة في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة الأهلي القادمة وأهم مباريات اليوم.

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ الثقة التي تعززت لدى الفريق الضيف عقب نتائجه الجيدة في الدوري المحلي.

البث المباشر لمباراة الأهلي والنجم الساحلي يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS.

بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، وينتظر جماهير النادي الاهلي مباراة الاهلي والنجم الساحلي للحكم على المارد الأحمر تحت قيادة المدير الفني الكبير فايلر الذي طور كثيراً من أداء النادي الأهلي والنتائج في المنافسة المحلية ” الدوري المصري ” ويستضيف النجم الساحلي النادي الأهلي في أول لقاءات المجموعة.

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مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي

يستضيف ملعب 14 جانفي مباراة من العيار الثقيل بين الأهلي والنجم الساحلي في المباراة الافتتاحية للمجموعة ب في دوري أبطال أفريقيا وينتظر الوطن العربي وجبة كروية دسمة لما تحمله مباريات الفرق المصرية والتونسية من ندية كبيرة على مستوى التنافسية ويسعى النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى خارج أرضه ضد النجم الساحلي التونسي.

يخوض نادي الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز حاليا نظيره النجم الساحلي على ملعب رادس في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت سلطنة عمان ، الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة البحرينية المنامة ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت سوريا ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت جزر القمر ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت لبنان.