اونلاين | مشاهد مباراة الأهلي ضد النجم التونسي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي ON SPORT

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عندما تدق الساعة التاسعة مساء الليلة، تنطلق مباراة الاهلى والنجم الساحلى فى دور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا.

يعتمد السويسرى رينيه فايلر على المفاجآت فى تشكيل الاهلى الليلة امام النجم الساحلى، حيث من المحتمل اجراء بعض التغييرات عن مباراة الجونة والتى خاضها يوم الاثنين الماضى فى الدورى الممتاز وانتهت بفوز الاحمر برباعية نظيفة، حيث يفكر بالدفع بأحمد فتحى صاحب الخبرة الكبيرة فى المباريات الافريقية على حساب اللاعب الشاب محمد هانى.

بينما يمكن الدفع بياسر ابراهيم بدلا من رامى ربيعة الذى يعانى من اصابة فى الركبة اول امس فى التدريبات الجماعية اثر اصطدامه بالمهاجم مروان محسن، بينما يمكن الاعتماد على اليو ديانج المالى بجوار عمرو السولية على حساب حسام عاشور البعيد عن المشاركة فى المباريات منذ تأجيل مباريات الدورى

ومن المقرر ان تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع على قنوات بى ان سبورت الرياضية وقناة تونس الرياضية الارضية.

واستقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم للنادى الاهلى على التشكيلة التى يخوض بها اللقاء والتى لن تخرج عن الآتى:

محمد الشناوى لحراسة المرمى، خط الدفاع احمد فتحى وياسر ابراهيم وايمن اشرف وعلى معلول، خط الوسط عمرو السولية واليو ديانج ورمضان صبحى ومحمد مجدى افشة وحسين الشحات، وفى الهجوم مروان محسن.

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البث المباشر لمباراة الأهلي والنجم الساحلي سيكون اليوم الجمعة في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة الأهلي القادمة وأهم مباريات اليوم.

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ الثقة التي تعززت لدى الفريق الضيف عقب نتائجه الجيدة في الدوري المحلي.

البث المباشر لمباراة الأهلي والنجم الساحلي يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS.

بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، وينتظر جماهير النادي الاهلي مباراة الاهلي والنجم الساحلي للحكم على المارد الأحمر تحت قيادة المدير الفني الكبير فايلر الذي طور كثيراً من أداء النادي الأهلي والنتائج في المنافسة المحلية ” الدوري المصري ” ويستضيف النجم الساحلي النادي الأهلي في أول لقاءات المجموعة.

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي

يستضيف ملعب 14 جانفي مباراة من العيار الثقيل بين الأهلي والنجم الساحلي في المباراة الافتتاحية للمجموعة ب في دوري أبطال أفريقيا وينتظر الوطن العربي وجبة كروية دسمة لما تحمله مباريات الفرق المصرية والتونسية من ندية كبيرة على مستوى التنافسية ويسعى النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى خارج أرضه ضد النجم الساحلي التونسي.

يخوض نادي الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز حاليا نظيره النجم الساحلي على ملعب رادس في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت سلطنة عمان ، الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة البحرينية المنامة ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت سوريا ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت جزر القمر ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت لبنان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي:

قنوات بي إن سبورتس أعلنت منذ عدة أيام أن قناة Bein Sports HD 1 سوف تكون هي المعنية بنقل مباراة الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي وحددت محمد بركات ليكون معلقا على أحداث المواجهة القوية والتي ينتظرها الملايين من عشاق الكرة الإفريقية.

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ويتطلع نادي الأهلي لانطلاق مشواره بدور المجموعات على أفضل حال بعدما نجح في تخطي نادي اطلع بره السوداني بنتيجة 13-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الأول، ثم جاء البطاقة نحو دور المجموعات من بوابة كانو سبورت الغيني بعد الفوز عليه ذهابا بنتيجة هدفين دون رد، ثم التغلب عليه في برج العرب بأربعة أهداف نظيفة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام النجم الساحلي التونسي اليوم:

في حراسة المرمى : محمد الشناوي.

في خط الدفاع : علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني.

في خط الوسط : عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي.

في خط الهجوم : رمضان صبحي

وخسر النجم الرياضي الساحلي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من هافيا كوناكري الغيني بهدف مقابل هدفين، وظن البعض أن مغامرة الفريق التونسي ستنتهي إلا أن رجال الإيتوال اكتسحوا الفريق الغيني بسبعة أهداف مقابل هدف ، وحدث ذلك في مباراتي الدور التمهيدي الثاني حيث سقط النجم في الذهاب أمام أشانتي كوتوكو الغاني بنتيجة 2-0 وحولوا تأخرهم في ملعب رادس بتسجيل 3 أهداف في مباراة الذهاب.

التشكيل المتوقع للنجم الساحلي التونسي أمام الأهلي:

في حراسة المرمي : وليد كريدان

في خط الدفاع : زياد بوغطاس - صدام بن عزيزة - عمر كوناطي

في خط الوسط : مهند مصطفى المبروك - محمد أمين بن عمر – سليم بوخنوش - ماهر الحناشي