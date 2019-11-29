اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الأهلي NOW

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كورة اون لاين مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر اليوم يلا شوت نقل مباشر مباراة الاخلي ضد النجم، ويدخُل فريق الأهلي المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يسعى فريق النجم الساحلي لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريِقيا والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الجمعة.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي الجمعة في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019 على الأراضي التونسية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

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الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

يلا شووت رابط مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء وكانت قرعة دوري ابطال افريقيا قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي و الهلال السوداني، ونادي بلاتينيوم الزيمبابوي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا الجمعة: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.