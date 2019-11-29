اونلاين | أونلاين بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي NQW PLUS

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كورة لايف ON SPORTS مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت beIN SPORT رابط ماتش الاهلي elhly من موقع الخليج 365، بتاريخ اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 .

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

وتُقام مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي على الملعب الأوليمبي برادس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان الأهلي، نجح في تحقيق الفوز على الجونة، برباعية نظيفة بالمباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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على الجانب الآخر حقق النجم الساحلي التونسي تعادلًا ضد اتحاد بن قردان، في أولى مباريات الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني، بالدوري التونسي.

وكان النجم الساحلي أعلن عن تعين، جاريدو، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمُقال رفيق المحمدي، والذي أُقيل بسبب النتائج المخيبة.

وتُعد مواجهة الليلة بين النجم الساحلي والأهلي، هي المواجهة الرابعة عشر بين الغريمين بالبطولات الإفريقية والعربية، والتي شهدت تتويج الأهلي بلقبين على حساب النجم، بينما حقق الأخير لقب وحيد على حساب العملاق الأحمر.

وعادةً ماتحمل مواجهة النجم الساحلي التونسي ضد الأهلي، أرقامًا كبيرة وصراعًا شديدًا بين الطرفين، حيث لم يحقق المارد الأحمر فوزًا على الفريق التونسي على أرضه من قبل، بينما حقق النتيجة الأكبر بين الناديين حينما فاز بنتيجة 6-2 بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات النجم والأهلي من خلال التقرير الآتي:-

إلتقى النجم الساحلي والأهلي، في 13 مواجهة سابقة على مستوى جميع البطولات، حيث فاز المارد الأحمر في ثلاث مواجهات، وهو نفس عدد فوز الفريق الساحلي، بينما حسم نتيجة التعادل 7 مرات بين الفريقين.