اونلاين | يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر SUPER Ahly يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الاه

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يعتمد السويسرى رينيه فايلر على المفاجآت فى تشكيل الاهلى الليلة امام النجم الساحلى، حيث من المحتمل اجراء بعض التغييرات عن مباراة الجونة والتى خاضها يوم الاثنين الماضى فى الدورى الممتاز وانتهت بفوز الاحمر برباعية نظيفة، حيث يفكر بالدفع بأحمد فتحى صاحب الخبرة الكبيرة فى المباريات الافريقية على حساب اللاعب الشاب محمد هانى.

بينما يمكن الدفع بياسر ابراهيم بدلا من رامى ربيعة الذى يعانى من اصابة فى الركبة اول امس فى التدريبات الجماعية اثر اصطدامه بالمهاجم مروان محسن، بينما يمكن الاعتماد على اليو ديانج المالى بجوار عمرو السولية على حساب حسام عاشور البعيد عن المشاركة فى المباريات منذ تأجيل مباريات الدورى

ومن المقرر ان تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع على قنوات بى ان سبورت الرياضية وقناة تونس الرياضية الارضية.

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واستقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم للنادى الاهلى على التشكيلة التى يخوض بها اللقاء والتى لن تخرج عن الآتى:

محمد الشناوى لحراسة المرمى، خط الدفاع احمد فتحى وياسر ابراهيم وايمن اشرف وعلى معلول، خط الوسط عمرو السولية واليو ديانج ورمضان صبحى ومحمد مجدى افشة وحسين الشحات، وفى الهجوم مروان محسن.

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البث المباشر لمباراة الأهلي والنجم الساحلي سيكون اليوم الجمعة في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة الأهلي القادمة وأهم مباريات اليوم.