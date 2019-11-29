رياضة | نتيجة مباراة الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا CAF Champions League

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انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي، بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتُقام المباراة حاليًا على الملعب الأوليمبي برادس في تونس، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

وبدأت المباراة بطريقة حماسية من جانب النادي الأهلي، رغبة منه في إدارة هدف التقدم حيث شهدت بداية المباراة شن الهجمات المتتالية على حارس الفريق الساحلي.

وشهدت الدقيقة العاشرة إشهار الحكم البتسواني الكارت الأحمر المُباشر لصالح أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر، بداعي تعمده دفع مهاجم المنافس خارج منطقة الجزاء.

وظهرت ملامح الغضب على الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر المدير الفني، اعتراضًا على قرار الحكم حيث حدثت اشتباكات بين الجهازين الفنيين قبل أن يتدخل الحكم لإنهاء الأمر.

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وكاد ياسين الشيخاوي مهاجم الفريق التونسي، من إدراك أول أهداف المباراة، في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بعد استلامه تمريره داخل منطقة الجزاء لينفرد بالحارس الشناوي، ولكن يطيح بها خارج الشباك.

وحاول فايلر، إغلاق الناحية الدفاعية والتي تأثرت بطرد أيمن أشرف، حيث أجرى تبديلًا بنزول محمد هاني بدلًا من وليد سليمان، للحفاظ على الصلابة الدفاعية.

ورغم النقص العددي الذي واجهه المارد الأحمر، ظل الفريق في حالة هجوم على المنافس وشن العديد من الهجمات المتتالية بهدف إدراك التقدم.

ويلعب الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي" والتي تُقام بينهما مباراة حاليا في ملعب الجوهرة الزرقاء بأن درمان لحساب نفس الجولة.

ولم يتذوق الأهلي، طعم الفوز على النجم الساحلي التونسي، في تونس من قبل حيث انتهت جميع مبارياته هناك سواء بالتعادل أو الهزيمة.

ويطمح النادي الأهلي، للتتويج باللقب الإفريقي الغائب عن خزائن المارد الأحمر منذ ما يقرب من ستة أعوام، وتحديدًا عقب الفوز بنهائي عام 2013 على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.