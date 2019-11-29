رياضة | ملخص مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا.. النتيجة والأهداف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا.. النتيجة والأهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ضد نادي النجم منذ قليل بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس الأولمبي.

ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا

وبدأ الشوط الأول بشكل هادئ من جانب الفريقين بمرور الوقت ظهرت سيطرة على الكرة من جانب النادي الأهلي الذي شكل القليل من الخطورة على مرمى نادي النجم الساحلي.

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وتفاجئ الأهلي بطرد أيمن أشرف في الدقيقة 13 عقب تدخل قوي على لاعب النجم الساحلي ليكمل الأهلي المباراة ناقص العدد وحاول لاعبو النجم الساحلي استغلال النقص العددي للأهلي لخطف الهدف الأول وهددوا مرمى المارد الأحمر بأكثر من كرة ولكن دون جدوى.

وعلى الرغم من النقص العددي ولكن كان هناك سيطرة واضحه من جانب النادي الأهلي على الكرة وشكل خطورة على مرمى النجم الساحلي ولكن هدأت المباراة من جانب الفريقين في الدقائق الأخيرة وعجز كلا الفريقين عن تسجيل أي أهداف لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد النادي الأهلي المصري في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي النجم الساحلي التونسي ونادي الهلال السوداني ونادي بلاتينيوم.