رياضة | نتيجة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في الشوط الأول ahly vs etoile du sahel ‏

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انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري ضد النجم الساحلي التونسي، المقامة بين الفريقين حاليًا، على الملعب الأوليمبي في "رادس" بتونس، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ضمن المجموعة الثانية التي تضم معهما أيضًا الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي.

نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والنجم الساحلي:

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي المقامة حاليًا في "رادس" في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فشل لاعبو كلا الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت لهما خلال أحداث هذا الشوط إلي أهداف، ليخرج الفريقين بـ"شباك بيضاء".

أحداث الشوط الأول من لقاء الأهلي والنجم الساحلي:

جاءت بداية الشوط الأول حذرة من جانب الفريقين الأهلي والنجم الساحلي، وقام لاعبو الفريقين ببعض المحاولات والتمريرات المتتالية في منطقة منتصف الملعب لمحاولة السيطرة والاستحواذ على الكرة مبكرًا.

انحصر اللعب في منطقة منتصف الملعب خلال الدقائق الأولي من المباراة، وحاول لاعبي الأهلي تهديد مرمي المنافس ولكن دون خطورة واضحة، في ظل تأمين دفاعي محكم من لاعبي فريق النجم الساحلي التونسي.

طرد مبكر يُربك حسابات الأهلي

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شهدت الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول طرد مبكر في صفوف النادي الأهلي، حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب أيمن أشرف مدافع الفريق الأهلاوي، بسبب عرقلته المتعمدة لماهر الحناشي لاعب النجم الساحلي المنفرد بالمرمي، وسط اعتراضات عنيفة من لاعبي الأحمر ولكن دون جدوي.

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لصالح بطل تونس ولكنها لم تشكل أي خطورة على مرمي الأحمر، وتوقفت المباراة في الدقيقة 14 بسبب بعض الاعتراضات من دكة احتياطي النادي الأهلي ولكن انتهت سريعًا وتم استئناف اللقاء.

ودفع السويسري "فايلر" باللاعب محمد هاني بدلا من وليد سليمان لتأمين خط دفاعه بعد طرد أيمن أشرف.

النجم الساحلي يُهدر فرصة هدف مؤكد بالشوط الأول

أضاع لاعبو النجم الساحلي فرصة هدف مؤكد بالدقيقة 18 من زمن اللقاء، بعد تمريرة ساحرة من وسط الملعب لياسين الشيخاوي داخل منطقة جزاء الأهلي من جهة اليسار ولكنه سددها بشكل غريب أعلي المرمي.

وشهدت الدقيقة 26 تسديدة من محمد مثناني لاعب النجم الساحلي ولكنها وصلت سهلة لمحمد الشناوي.

سيطرة سلبية للأهلي في الربع ساعة الأخيرة من الشوط:

نجح فريق الأهلي رغم النقص العددي في صفوفه في الاستحواذ على الكرة بشكل جيد، واستطاع الضغط الهجومي على دفاعات فريق النجم الساحلي في محاولة لتسجيل هدف التقدم، مع بعض المحاولات الهجومية من جانب الفريق التونسي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ولكن جاءت جميع المحاولات سلبية ولم تسفر عن أي أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.