رياضة | مفاجأة.. 3 أندية فقط الأقرب للتعاقد مع موهبة إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. 3 أندية فقط الأقرب للتعاقد مع موهبة إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل صراع كبير في الفترة الأخيرة بين كبار أوروبا للتعاقد مع واحد من مواهب منتخب إنجلترا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كبار أوروبا يتنافسون على ضم سانشو

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإنجلزية أن هناك صراع كبير بين كبار قارة أوروبا للتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ثلاثة أندية فقط هم الأقرب لضم سانشو

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هناك ثلاثة أندية فقط هم الأقرب لضم سانشو خلال انتقالات يناير القادمة وهم نادي ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد نظرا لقدرتهم على دفع المقابل المادي المطلوب وجديتهم في ضم اللاعب.

موقف سانشو من الرحيل عن بوروسيا دورتموند

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وأشارت العديد من التقارير الصحفية الألمانية إلى أن جادون سانشو بالفعل يريد الرحيل عن صفوف نادي بوروسيا دورتموند في الشتاء القادم ويضغط على النادي بشكل كبير لفعل ذلك.

موقف بوروسيا دورتموند من رحيل سانشو

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي بوروسيا دورتموند أصبح منفتح جدا لبيع سانشو في يناير القادم بعد أن كان متمسك باللاعب ولكن تصرفاته وعدم انضباطه في الفترة الأخيرة جعلت النادي يغير موقفه.

مشاركات جادون سانشو مع نادي بوروسيا دورتموند هذا الموسم

وقد شارك جادون سانشو في 18 مباراة حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين.