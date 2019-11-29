رياضة | دوري أبطال إفريقيا - طرد أيمن أشرف من مباراة الأهلي والنجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال إفريقيا - طرد أيمن أشرف من مباراة الأهلي والنجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للطرد خلال مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي.

ويواجه الأهلي حاليًا النجم الساحلي التونسي على ملعب "رادس" في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدقيقة ١٣ من عمر الشوط الأول دفع أيمن أشرف ماهر الحناشي لاعب النجم الساحلي ليقوم حكم المباراة البتسواني بإشهار البطاقة الحمراء له في المباراة ويغادر ملعب المباراة.

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وعلى الرغم من احتجاجات لاعبو الأهلي على قرار حكم المباراة، لكنه أصر على موقفه ويخوض الأهلي ما تبقى مر عمر اللقاء بـ١٠ لاعبين.

ووضع طرد أيمن أشرف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في ورطة خاصة وأن الفريق يخوض اللقاء خارج ملعبه.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا مع أندية النجم الساحلي والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي.