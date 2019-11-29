رياضة | عاجل.. طرد أيمن أشرف والأهلي في ورطة أمام النجم الساحلي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طرد أيمن أشرف والأهلي في ورطة أمام النجم الساحلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول بالنادل الأهلي ضربة من العيار الثقيل خلال مواجهة النجم الساحلي في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل أيمن أشرف مدافع الاهلي على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 13 من الشوط الأول بعد عرقلة مهاجم النجم الساحلي من على حدود منطقة الجزاء.

واعتبر الحكم بأن أيمن أشرف كان آخر مدافع خلال الهجمة السريعة من لاعبي النجم الساحلي.