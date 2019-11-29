رياضة | منتخب الشباب يساند الأهلي أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الشباب يساند الأهلي أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص لاعبو المنتخب الوطني للشباب، المتواجدون في تونس على التواجد في ملعب رادس لدعم لاعبي الأهلي ومؤازرتهم في مواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويشارك منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس، وقدم المنتخب عروضا قوية ويتصدر قمة البطولة.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد أعلن تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة النجم الساحلي والذي ضم كلًا من :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط : محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.

خط الهجوم : جونيور أجايي.



ويجلس على دكة البدلاء:

شريف إكرامي ومحمد هاني وأليو ديانج وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ وحسام عاشور ووليد أزارو.