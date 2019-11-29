رياضة | تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر AHLY

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الجمعة، صوب ملعب "رادس"، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي ضد الأهلي المصري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تذاع مبارة الأهلي والنجم الساحلي، عبر عدد من القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وهي قناة تونس الرياضية، حيث يتطلع عشاق المارد الأحمر في مشاهدة فريقهم يقتنص أول 3 نقاط له في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد، لإستعادة امجاده في البطولة الأفريقية بالحصول في النهاية على البطولة القارية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يسعى الاهلي لمواصلة عقدته للفرق التونسية على ملعب "رادس، بعدما نجح في التفوق عليهم في 6 مباريات مقابل الخسارة في 4 لقاءات، جاءت الانتصارات بواقع مرة واحدة أمام فريقا الصفاقسي والأفريقي التونسي، و4 لقاءات أمام الترجي، بينما تلقى الخسارة في جميع المباريات أمام الترجي، لذلك يبحث كافة الجماهير عن تردد القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة النجم الساحلى والأهلي

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تقام المباراة فى تمام 9:00 مساءا بتوقيت مصر الدولى، وفى 10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11:00 بتوقيت تونس.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

نقدم لكم تردد قناة تونس الوطنية 1 عبر النايل سات وعرب سات وهوت بيرد كالتالي:

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة تونس الوطنية 1 عبر النايل سات، من خلال تردد 10795، بمعدل ترميز 27500، باستقطاب عمودي، بمعامل تصحيح 5/6، وكذلك عبر تردد 11658، بمعدل ترميز 27500، باستقطاب عمودي، بمعامل تصحيح 2/3.

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة تونس الوطنية 1 عبر عرب سات، من خلال تردد 11727، بمعدل ترميز 27500، باستقطاب أفقي، بمعامل تصحيح 5/6، وكذلك عبر تردد 12643، بمعدل ترميز 27500، باستقطاب أفقي، بمعامل تصحيح 5/6.

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة تونس الوطنية 1 عبر هوت بيرد، من خلال تردد 12149، بمعدل ترميز 27500، باستقطاب عمودي، بمعامل تصحيح 3/4.