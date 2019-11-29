شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (0)-(0) النجم الساحلي.. دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره النجم الساحلي التونسي، على استاد رادس، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول. Advertisements خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي. خط الهجوم: جونيور أجايي. ويجلس على دكة البدلاء: شريف إكرامي ومحمد هاني وأليو ديانج وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ وحسام عاشور ووليد أزارو أبرز أحداث اللقاء: د13: كارت أحمر لأيمن أشرف بعد جذب لاعب النجم الساحلي أثناء انفراده بالمرمى

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