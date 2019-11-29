شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق المباراة.. «فايلر» يجري تعديلًا علي تشكيل الأهلي في مواجهة النجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي، تعديلًا في تشكيل الفريق لمواجهة النجم الساحلي التونسي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهد التعديل دخول أحمد فتحي في التشكيل الأساسي بدلًا من محمد هاني.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: محمد مجدي قفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ويجلس على دكة البدلاء:

شريف إكرامي ومحمد هاني وأليو ديانج وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ وحسام عاشور ووليد أزارو