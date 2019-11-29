شكرا لقرائتكم خبر عن «الحنفي» حكمًا لمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، أسماء طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويتكون الطاقم من: محمد الحنفي ويعاونه سمير جمال ومصطفى حسين، ومعهم شريف حسن حكمًا رابعًا.
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