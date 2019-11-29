مورينيو يكتشف خليفة "أشلي كول"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

قبل مباراة الجولة الرابعة عشر لفريق توتنهام بقيادة "جوزيه مورينيو" أمام بورنموث بالبريميرليج، حيث السعي عن مواصلة الانتصارات، إلا البرتغالي يكتشف موهبة جديدة في صفوف الديوك.



وأشاد "مورينيو" بلاعب الفريق الشاب سيجنسون، معبرا أنه رأى به أوجه تشابه كبيرة مع نجم الأسود الثلاثة السابق "أشلي كول"، بحيث أن جوزيه ظن للحظات بأن الشاب يتواجد كجناح أيسر وليس ظهير ايسر.

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وأضاف أنه مع مرور الوقت، يمكن لسيجنسون التعلم تدريجيا وجسديا كما أنه مستعد للتعلم باللعب بشكل دفاعي أفضل بكثير، إلا أنه الآن غير مرجح له اللعب كظهير أيسر.

وكان بالماضي لدى مورينيو " أشلي كول" لاعب أينما تضعه يعطيك ويفاجئك بأكثر مما كنت تظن لدى صفوف البلوز تشيلسي، بحيث أنه ساهم مع سبشيل ون للتويج بالعديد من البطولات وتحقيق الأرقام والأهداف المرعبة، واليوم لديه سيجنسون اكتشاف أخر من روائع البرتغالي، الذي يسعى لتكون لديه أولى البصمات الحقيقة رفقة توتنهام.

الجدير بالذكر "مورينيو"، قد تولى مهمة توتنهام قبل أسبوعا من الآن، حتى ينتشله من عبق الحطام ويعيده للانتصارات بالبريميرليج على حساب وست بثلاثية لهدفين، إلى قتم بريمونتادا تاريخية على حساب أولمبياكوس اليوناني بعد تأخره بهدفين ليقلب الطاولة ويحرز رباعية نارية مرة تلو الأخرى.