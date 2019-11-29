مباريات قوية تنتظر يوفنتوس خلال شهر سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي للعب مباريات قوية في الكالتشيو ودوري أبطال أوروبا خلال شهر سبتمبر المقبل.



ويسعى الفريق الإيطالي إلى تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الحالي الذي ينتظر فيه الجمهور مردود أفضل من سابقيه.

ويستعرض لكم "السعودية نيوز" جدول مباريات يوفنتوس في شهر سبتمبر.

يوفنتوس ضد ساسولو

يلعب يوفنتوس مباراة متكافئة يوم الأحد 1 / 12 ضد فريق ساسولو ضمن مباريات الإسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز، والتي ستقام علي ملعب أليانز ستاديوم.

لاتسيو ضد يوفنتوس

يخرج البيانكونيري للعب مباراة الجولة الخامسة عشر خارج ملعبة أمام فريق لاتسيو يوم السبت 7/ 12 في المباراة التي ستقام على ملعب الأولمبيكو.

يوفنتوس ضد باير ليفركوزن

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يختتم فريق يوفنتوس مبارياته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بمباراة فريق باير ليفركوزن، يوم الأربعاء 11/ 12 والتي ستقام على ملعب أليانز ستاديوم.

يوفنتوس ضد أودينيزي

يلتقي يوفنتوس أمام فريق أودينيزي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي، يوم 15/ 12، في المباراة التي ستقام على ملعب أليانز ستاديوم.

سامبدوريا ضد يوفنتوس

ويلتقي السيدة العجوز في مباراة صعبة أمام فريق سامبدوريا، يوم 18/ 12، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي، والتي ستقام على ملعب لويجي فيراريس.

يوفنتوس ولاتسيو

ويختتم يوفنتوس مباريات شهر ديسمبر بملاقاة لاتسيو، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي، وذلك يوم الثاني والعشرين من ديسمبر.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، جمعهم من 11 إنتصار وتعادلين، ولم يتلقى الهزيمة في الكالتشيو حتى الأن.

وكذلك يحتل صدارة مجموعتة في دوري الأبطال برصيد 13 نقطة، جمعهم من 4 إنتصارات وتعادل وحيد، وضمن التأهل للدور ثمن النهائي كأول للمجموعة.