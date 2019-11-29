شكرا لقرائتكم نيبوشا: لم نكن نستحق الخسارة أمام المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الصربي نيبوشا، المدير الفني لفريق الجونة، حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام المقاولون بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مباريات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز.

كان فريق المقاولون قد فاز علي نظيره الجونة بهدفين نظيفين احرزهما محمد سالم في الدقيقة 72 و84 ، من عمر مباراة الفريقين بالجولة السادسة بالدوري، والتي أقيمت علي ملعب ذئاب الجبل.

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وأوضح الصربى نيبوشا في تصريحات تلفزيونية قائلا : " لم نكن نستحق الخسارة أمام المقاولون العرب، حيث سيطرنا على مجريات المباراة، وكانت الأفضلية لنا، ولكن نجح المنافس في إحراز الهدف الأول عن طريق خطأ من حارس المرمى " .

واشار نيبوشا هاجمنا بعد هدف المقاولون الأول، ولكن لم نستطع تعويض النتيجة، قبل أن يضيف ذئاب الجبل الهدف الثاني وخسارة ست نقاط في مباراتين، ليس بالأمر الجيد، ونسعى لتحسن الأداء والنتيجة في المباريات المقبلة .