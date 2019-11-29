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المنتخب الوطني للشباب في تونس لدعم الأهلي ضد النجم الساحلي...

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جدة - عمرو شويل حرص لاعبو المنتخب الوطني للشباب، المتواجدون في تونس على التواجد في ملعب رادس لدعم لاعبي الأهلي ومؤازرتهم في مواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة في إستاد رادس بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

ويشارك منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس، وقدم المنتخب عروضا قوية ويتصدر قمة البطولة.

 

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