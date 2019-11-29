شكرا لقرائتكم الزمالك ضد مازيمبي .. الأبيض يطل بالازرق أمام الكونغولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد مازيمبي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي الذي أقيم مساء اليوم بملعب مازيمبي على ارتداء الزمالك الزي الأزرق والحارس الزي الأخضر، بينما يرتدي الفريق الكونغولي التيشرت الأبيض والشورت الأسود و الحارس بالزي الاحمر وحكم بالاسود.

و حضر من الزمالك في الاجتماع كلاً من حماده أنور عضو مجلس الإدارة و رئيس البعثه و أحمد زاهر المدير الإداري للفريق. الزمالك ضد مازيمبي و خاض الزمالك مرانه الأخير بلوبومباشي بقيادة ميتشو، و حرص على تحفيظ بعض الجمل التكتيكيه للاعبين لينفذوها في مباراة الغد امام مازيمبي. و خاض الزمالك مرانه الأخير بلوبومباشي بقيادة ميتشو، و حرص على تحفيظ بعض الجمل التكتيكيه للاعبين لينفذوها في مباراة الغد امام مازيمبي.

Advertisements

وأجتمع المدرب الصربي مع لاعبي الزمالك بعد وجبة العشاء، في محاضره فنية بشكل سريع مشدداً خلالها على تحقيق نتيجة ايجابيه امام مازيمبي غداً و شرح لهم بعض الجمل التي يجب عليهم تنفيذها باللقاء.