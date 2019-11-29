الزمالك ضد مازيمبي .. الأبيض يطل بالازرق أمام الكونغولي...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد مازيمبيأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي الذي أقيم مساء اليوم بملعب مازيمبي على ارتداء الزمالك الزي الأزرق والحارس الزي الأخضر، بينما يرتدي الفريق الكونغولي التيشرت الأبيض والشورت الأسود و الحارس بالزي الاحمر وحكم بالاسود.
الزمالك ضد مازيمبيو خاض الزمالك مرانه الأخير بلوبومباشي بقيادة ميتشو، و حرص على تحفيظ بعض الجمل التكتيكيه للاعبين لينفذوها في مباراة الغد امام مازيمبي.
وأجتمع المدرب الصربي مع لاعبي الزمالك بعد وجبة العشاء، في محاضره فنية بشكل سريع مشدداً خلالها على تحقيق نتيجة ايجابيه امام مازيمبي غداً و شرح لهم بعض الجمل التي يجب عليهم تنفيذها باللقاء.
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