شكرا لقرائتكم محمد الحنفي حكما لمباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاء تشكيل طاقم حكام مباراة الاتحاد والإسماعيلي كالتالي : محمد الحنفي ويعاونه سمير جمال ومصطفي حسين .. ومعهم شريف حسن حكما رابعا. وأقيمت مباراة واحدة اليوم في الدوري جمعت المقاولون العرب والجونة ، وانتهت بفوز المقاولون العرب بهدفين نظيفين وتصدر جدول الدوري برصيد 13 نقطة.

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