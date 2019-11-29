الزمالك ضد مازيمبي.. جلسة بين ميتشو و لاعبي الأبيض بعد العشاء...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد مازيمبي.. جلسة بين ميتشو و لاعبي الأبيض بعد العشاءأجتمع المدرب الصربي ميتشو مع لاعبي الزمالك بعد وجبة العشاء، في محاضره فنية بشكل سريع مشدداً خلالها على تحقيق نتيجة ايجابيه امام مازيمبي غداً و شرح لهم بعض الجمل التي يجب عليهم تنفيذها باللقاء
و خاض الزمالك مرانه الأخير بلوبومباشي بقيادة ميتشو، و حرص على تحفيظ بعض الجمل التكتيكيه للاعبين لينفذوها في مباراة الغد امام مازيمبي.
الزمالك ضد مازيمبي.. جلسة بين ميتشو و لاعبي الأبيض بعد العشاءو انتهى المران بتقسيمه بين اللاعبين قبل التوجه لفندق الاقامه مره أخرى، و يلتقي الزمالك مع مازيمبي غداً السبت في الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا في تمام الساعة الثالثه عصراً بتوقيت القاهرة.
و ظهر علامات التركيز على اللاعبين خلال المران من أجل مصالحة الجماهير البيضاء في لقاء مازيمبي، بعدما خسر الزمالك مباراته الأخيرة بالدوري امام انبي بنتيجة 2/1 و تقديمه أداء سلبي.
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