«قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث...

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بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي اليوم في دوري الابطال جدة - عمرو شويل يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً علي مضيفه النجم الساحلي التونسي اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساءً بالملعب الأولمبي برادس معقل الفريق التونسي ،في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا موسم 2019\2020 . وأوقعت قرعة دور المجموعات النادي الأهلي بالمجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي و بلاتينيوم والهلال السوداني، ونجح النادي الاهلى في الوصول الى دور المجموعات بعد فوز عريض على كانو سبورت بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب وبرباعية نظيفة في مباراة العودة لدور ال32 . Fel3arda مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا في المقابل ، يخوض فريق النجم الساحلي رافعاً شعار" الفوز ولا بديل" من أجل توجيه رسالة للمنافسين بقدرته على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بجانب رغبته في الثأر من الاهلي بعدما فاز الأخير (6_2) في أخر مواجهة جمعتهما وهي الهزيمة التى الأوضاع في النادي التونسي العريق . مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع ويفتتح الأهلي دور المجموعات الإفريقي بمواجهة خارج الديار، بعدما فرضت عليه القرعة خوض المباراة خارج ملعبه، ومع فريق مرشح للصعود إلى الدور التالي. في المقابل ، يخوض فريق النجم الساحلي رافعاً شعار" الفوز ولا بديل" من أجل توجيه رسالة للمنافسين بقدرته على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بجانب رغبته في الثأر من الاهلي بعدما فاز الأخير (6_2) في أخر مواجهة جمعتهما وهي الهزيمة التى الأوضاع في النادي التونسي العريق .ويفتتح الأهلي دور المجموعات الإفريقي بمواجهة خارج الديار، بعدما فرضت عليه القرعة خوض المباراة خارج ملعبه، ومع فريق مرشح للصعود إلى الدور التالي.

رغم أن الأهلي والنجم الساحلي التقيا سويا في العديد من المرات من قبل، ودائما ما تشهد مواجهتهما تنافس شديد وإثارة في ظل الطموح المتقاربة بين الفريقين وخبراتهما الإفريقية الطائلة، لاسيما وأن الفريقين فرضا سيطرتهما على الكرة الافريقية، وحققا ألقابا قارية على حساب الآخر، ولكن تبقى مواجهة النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا لها حسابات خاصة.

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تحوم بمواجهة الليلة في ملعب رادس العديد من الذكريات المليئة بالأفراح والأحزان والرغبة في الانتقام وتطلعات الفريقين أصحاب الباع والرصيد الكبير على المستوى القاري.