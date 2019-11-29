شكرا لقرائتكم الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكمل المنتخب السعودي تحضيراته للقاء البحرين في ثاني مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج "خليجي 24". وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية مسائية تحت إشراف هيرفي رينار، وبدأت بتمارين الإحماء قبل أن تختتم بإجراء مناورة على كامل الملعب. وكان الأخضر خسر مواجهته الأولى أمام المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف لهدف يوم الأربعاء الماضي، فيما سيلعب آخر مبارياته في المجموعة أمام المنتخب العماني يوم الاثنين المقبل.

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