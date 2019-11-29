الارشيف / اخبار الرياضه

ليفربول يفقد فابينيو حتى نهاية العام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم يفقد فابينيو حتى نهاية العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، غياب لاعب خط الوسط فابينيو عن الفريق حتى نهاية العام الجاري بسبب إصابة في الكاحل.

وتعرض اللاعب البرازيلي لإصابة في أربطة الكاحل خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع نابولي في .

Advertisements

وذكر ليفربول في بيان: كشف تقييم إضافي للإصابة أن فابينيو سيغيب عن الملاعب حتى العام الجديد.

يذكر أن فابينيو لن يشارك مع ليفربول في مباراته المقبلة أمام برايتون السبت، في الممتاز بسبب الإصابة. ويسعى ليفربول إلى الحفاظ على فارق الثماني نقاط الذي يبعده عن أقرب ملاحقيه في صدارة الدوري الإنجليزي، أو توسيع الفارق.

ويمثل غياب اللاعب عن الفريق نبأ سيئا لليفربول الذي يواجه جدولا حافلا من المباريات، حيث سيخوض تسع مباريات خلال شهر ديسمبر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يفقد فابينيو حتى نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا