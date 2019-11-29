المقاولون العرب ينتزع صدارة الدوري المصري مؤقتا









اسماء السيد - انتزع المقاولون العرب صدارة الدوري المصري لكرة القدم مؤقتا من الاهلي حامل اللقب بفوزه على ضيفه الجونة 2-صفر الجمعة على ملعب المقاولون العرب في القاهرة في المرحلة السادسة.

وانتظر المقاولون العرب الدقيقة 72 لافتتاح التسجيل عبر البديل محمد سالم مستغلا كرة مرتدة من حارس مرمى الجونة محمود الغرباوي اثر تسديدة محمد طلعت فتابعها داخل المرمى الخالي.

وفرض سالم نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 83 عندما استغل كرة عرضية للاعب الوسط النيجيري معروف يوسف تابيعها برأسه على يمين الغرباوي.

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وهو الفوز الثاني على التوالي للمقاولون العرب والرابع هذا الموسم مقابل خسارة وتعادل، فرفع رصيده إلى 13 نقطة وانتزع الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام الأهلي الذي تأجلت مباراته مع المصري البورسعيدي بسبب مواجهته النجم الساحلي التونسي الجمعة في تونس في الجولة الاولى من دور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز الذي كان سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أسوان 2-2 الأربعاء.

ويملك الأهلي مباراة مؤجلة ثانية أمام غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

في المقابل، مني الجونة بخسارته الثانية تواليا والرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز السابع عشر قبل الاخير.