بوتاس يسيطر على فترتي التجارب الحرة في جائزة أبو ظبي الكبرى









اسماء السيد - فرض سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس سيطرته على فترتي التجارب الحرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة الـ21 والأخيرة من بطولة العالم في الفورمولا واحد، الجمعة على حلبة مرسي ياس في أبو ظبي.

ووجه بوتاس إنذارا شديد اللهجة إلى السائقين بتأكيد استعداده لسباق الأحد الذي سينطلق فيه من المركز الأخير بسبب تغيير محرك سيارته بسبب عطل تعرضت له خلال جائزة البرازيل الكبرى قبل أسبوعين.

وبفضل قوة محركه الجديد، حسم السائق الفنلندي (30 عاما) جولة التجارب الأولى أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، قبل أن يكرر تفوقه في الثانية وهذه المرة على زميله في الفريق الألماني بطل العالم ست مرات آخرها في الأعوام الثلاثة الأخيرة البريطاني لويس هاميلتون.

وسجل بوتاس أسرع لفة في الجولة الأولى بتحقيقه 1:36.957 دقيقة بعدما خاض 23 لفة، ثم حسَّن توقيته في الثانية بتسجيله 1:36.256 دقيقة (29 لفة).

وقال بوتاس "تبدو الأمور إيجابية ولكن يجب دائما توخِّي الحذر يوم الجمعة لأنها مجرد تجارب فقط والعديد من الفرق تحرز تقدما كبيرا يوم السبت" في إشارة إلى التجارب الرسمية.

وأضاف "الشيء المهم بالنسبة لي هو محاولة العثور على إيقاع جيد للسباق (...) لأن هذا هو الأساس في حسم السباقات".

بالإضافة إلى توقيته، يمكن للفنلندي، وصيف زميله البريطاني في بطولة هذا الموسم، أن يطمئن على اعتبار أن حلبة مرسى ياس تكون مسرحا لنجاح فريقه. فمنذ عام 2013، حقق فريق "الأسهم الفضية" المركز الأول في الانطلاق وفي السباقات.

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وفاز فريق مرسيدس بسباق ابوظبي في الاعوام الخمسة الأخيرة مع هاميلتون (3 مرات) وبوتاس (2017) وبطل العالم 2016 الالماني نيكو روزبرغ (2015).

وسيحاول بوتاس الأحد تكرار إنجاز سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل عام 2012 عندما كان يدافع عن ألوان ريد بول حيث حقق المركز الثالث بعدما انطلق من المركز الأخير أي تجاوز 21 سائقا.

وحل هاميلتون ثالثا في التجارب الأولى (1:37.591 د، 20 لفة) قبل أن ينتزع المركز الثاني (1:36.566 د، 33 لفة) في الثانية.

ويسعى السائق البريطاني الذي سيخوض سباقه الـ250 في مسيرته، الى مواصلة سيطرته على سباقات جائزة أبو ظبي حيث صعد إلى منصة التتويج سبع مرات بينها أربعة انتصارات (أعوام 2011 مع فريقه السابق ماكلارين - مرسيدس و2014 و2016 و2018) وأربع انطلاقات من المركز الأول.

وحل فيتل خامسا في التجارب الأولى، فيما جاء زميله في الفريق الإيطالي شارل لوكلير من موناكو سابعا، قبل أن يتفوق الأخير في التجارب الثانية باحتلاله المركز الثالث أمام فيتل، فيما جاء فيرشتابن خامسا.

وسيكون ثنائي فيراري فيتل ولوكلير حجر عثرة في طريق هاميلتون وبوتاس، حيث لم تخف الحظيرة الايطالية رغبتها في تحقيق اسرع توقيت خلال التجارب ومن ثم فوزها الاول على حلبة لم تبتسم لها منذ ان انضمت الى الروزنامة العالمية عام 2009.

ونجح لوكلير في الانطلاق من المركز الاول سبع مرات هذا الموسم، فارضا نفسه بقوة في عامه الاول باللون الاحمر قادما من ساوبر سابقا (ألفا روميو حاليا)، إلى تحقيقه انتصارين ما سمح له بدخول دائرة أبرز المرشحين للفوز باللقب العالمي للسائقين في المستقبل القريب إلى جانب سائق ريد بول فيرشتابن المتوج بثلاثة سباقات هذا العام، آخرها في البرازيل والساعي بدوره إلى اختتام موسمه على وقع الفوز.