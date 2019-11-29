شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يؤازر الأهلي أمام النجم الساحلي في رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو المنتخب الوطني للشباب، المتواجدون في تونس على التواجد في ملعب رادس لدعم لاعبي الأهلي ومؤازرتهم في مواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة في إستاد رادس بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويشارك منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس، وقدم المنتخب عروضا قوية ويتصدر قمة البطولة.

ويضم تشكيل الاهلي لمباراة النجم الساحلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، أحمد فتحي وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

فيما يجلس على دكة الإحتياطي ، كلاً من: شريف إكرامي ومحمد هاني وأليو ديانج وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ وحسام عاشور ووليد أزارو .

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ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.



منتخب الشباب