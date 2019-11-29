شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ومازيمبي.. ميتشو يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الفريق بعد العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محاضرة فنية للاعبين بعد انتهاء وجبة العشاء في فندق إقامة الفريق بمدينة لوبومباشي الكونغولية للحديث عن مواجهة مازيمبي بطل الكونغو .

ويدرس ميتشو المدير الفنى تأمين وسط ملعب الفريق الأبيض بـ3 لاعبين فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، فى اللقاء المقرر إقامته فى الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب الأخير، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يدفع الصربى ميتشو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

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خط الوسط: محمد حسن أو حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أشرف بن شرقى وأوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

الزمالك ومازيمبي وفرص مشاركة طارق حامد

في نفس السياق تقلصت فرص طارق حامد لاعب وسط الزمالك فى المشاركة مع الفريق الأبيض أمام مازيمبى الكونغولى، حيث يخوض طارق حامد خلال الوقت الحالى برنامجا تأهيليا بالجرى حول الملعب خلال التدريبات المقامة حاليا على ملعب مازيمبى بمدينة لوبومباشى الكونغولية.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبى، فى الثالثة من عصر غد السبت، ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلا من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.