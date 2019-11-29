شكرا لقرائتكم خبر عن صور... بيراميدز يؤدي مرانه الأول في نيجيريا استعداداً لمواجهة رينجرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأقيم المران على ملعب نامدي أزويكي بمدينة إينوجو، لمدة ساعة ونصف، تحت إشراف المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، وسط حالة من التفاؤل بين اللاعبين والرغبة في تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاثة إلى القاهرة.
ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره إينوجو رينجرز في الثالثة عصر الأحد ببداية مشوار الفريقين بدور المجموعات للكونفدرالية ضمن المجموعة التي تضم معهما فريقي المصري ونواذيبو بطل موريتانيا.
وشاهد الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المستشار الفني للنادي المران، فيما شارك هاني سعيد المدير الرياضي، بتدريبات الإحماء، لتحفيز اللاعبين قبل لقاء بطل نيجيريا.
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