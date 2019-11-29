شكرا لقرائتكم خبر عن فشل عمومية مركز شباب الجزيرة وتجديد الثقة فى لجنة المركز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت الجمعية العمومية لمركز شباب الجزيرة، التي أقيمت اليوم الجمعة، بعد عدم إكتمال النصاب القانوني لإستكمال الجمعية العمومية ، بحضور 5979 فى حين كان يجب حضور 10 آلاف عضو. لاكتمال النصاب القانوني.

وبذلك جدد أعضاء مركز شباب الجزيرة الثقة بلجنة المركز المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي بعد فشل الجمعية العمومية

جدير بالذكر أنه تم فتح فتح باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية لمركز شباب الجزيرة لانتخاب مجلس إدارة جديد، منذ التاسعة صباحا واستمر حتى السابعة مساءً.

ونافس فى الانتخابات التي أجريت اليوم 39 مرشحًا على جميع المقاعد في الانتخابات، تحت الإشراف القضائي بمساعدة 150 مندوبًا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للإشراف على 70 لجنة انتخابية.

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وكانت المنافسة بين 3 مرشحين علي الرئاسة وهم ، خالد علي وسامح شحاتة وعلاء نجم ، فيما نافس علي منصب النائب 7 مرشحين ينافس علي منصب أمين الصندوق 3 مرشحين ، ونافس علي عضوية فوق السن 13 مرشحين ، فيما نافس علي عضوية تحت السن 14 مرشحاً.

وكانت وزارة الشباب والرياضة ، قد قدمت جميع التسهيلات لأعضاء مركز شباب الجزيرة ونزلت على طلبهم بإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة.