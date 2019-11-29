شكرا لقرائتكم خبر عن فشل عمومية مركز شباب الجزيرة وتجديد الثقة فى لجنة المركز والان مع تفاصيل الخبر
وبذلك جدد أعضاء مركز شباب الجزيرة الثقة بلجنة المركز المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي بعد فشل الجمعية العمومية
جدير بالذكر أنه تم فتح فتح باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية لمركز شباب الجزيرة لانتخاب مجلس إدارة جديد، منذ التاسعة صباحا واستمر حتى السابعة مساءً.
ونافس فى الانتخابات التي أجريت اليوم 39 مرشحًا على جميع المقاعد في الانتخابات، تحت الإشراف القضائي بمساعدة 150 مندوبًا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للإشراف على 70 لجنة انتخابية.
وكانت المنافسة بين 3 مرشحين علي الرئاسة وهم ، خالد علي وسامح شحاتة وعلاء نجم ، فيما نافس علي منصب النائب 7 مرشحين ينافس علي منصب أمين الصندوق 3 مرشحين ، ونافس علي عضوية فوق السن 13 مرشحين ، فيما نافس علي عضوية تحت السن 14 مرشحاً.
وكانت وزارة الشباب والرياضة ، قد قدمت جميع التسهيلات لأعضاء مركز شباب الجزيرة ونزلت على طلبهم بإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة.
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