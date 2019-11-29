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اهداف مباراة المقاولون العرب والجونة فى الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المقاولون العرب الفوز علي نظيره الجونة بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بالجولة السادسة بالدوري المصري ، والتي أقيمت علي ملعب ذئاب الجبل.

احرز هدفي المقاولون العرب ، مهاجمه محمد سالم في الدقيقة 72 و84 من عمر المباراة . 

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كان فريق المقاولون العرب قد قفز إلى صدارة الدوري الممتاز بفوزه على الجونة بعد وصوله إلي  13 نقطة ،  بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط .

 

 

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