شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة المقاولون العرب والجونة فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المقاولون العرب الفوز علي نظيره الجونة بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بالجولة السادسة بالدوري المصري ، والتي أقيمت علي ملعب ذئاب الجبل.
احرز هدفي المقاولون العرب ، مهاجمه محمد سالم في الدقيقة 72 و84 من عمر المباراة .
كان فريق المقاولون العرب قد قفز إلى صدارة الدوري الممتاز بفوزه على الجونة بعد وصوله إلي 13 نقطة ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط .
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