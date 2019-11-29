تعرف على الرباعي المستبعد من قائمة الأهلي أمام النجم في رادس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الرباعي محمود وحيد وعلي لطفي وجيرالدو ومروان محسن من قائمة مباراة النجم الساحلي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس بدوري ابطال أفريقيا. ويضم تشكيل الاهلي لمباراة النجم الساحلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، أحمد فتحي وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي. فيما يجلس على دكة الإحتياطي ، كلاً من: شريف إكرامي ومحمد هاني وأليو ديانج وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ وحسام عاشور ووليد أزارو . Advertisements وكان الاهلي قد سافر إلى تونس بقائمة تضم 22 لاعباً ويتواجد 18 لاعباً في ملعب رادس الذى يستضيف المباراة فيما خرج 4 لاعبين من حسابات فايلر خلال اللقاء المرتقب. ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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