شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفي حكمًا لمباراة الاتحاد والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بـالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم مباراة الاتحاد مع الإسماعيلي ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها غدًا. وجاء تشكيل طاقم حكام مباراة الاتحاد والإسماعيلي كالتالي: محمد الحنفي ويعاونه سمير جمال ومصطفى حسين.. ومعهم شريف حسن حكمًا رابعًا. وأقيمت مباراة واحدة اليوم في الدوري جمعت المقاولون العرب والجونة، وانتهت بفوز المقاولون العرب بهدفين نظيفين وتصدر جدول الدورى برصيد 13 نقطة.

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