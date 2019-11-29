شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن صدارة الدوري: نتمنى إستمرارها حتى التتويج باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة عن سعادته بتربع ذئاب الجبل على عرش صدارة الدوري العام، بعد الفوز الذي حققه الفريق على نادي الجونة بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بمنافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

وقال عادل في تصريحات خاصة: شيء طبيعي أن يتصدر المقاولون العرب جدول مسابقة الدوري العام وتوقعنا هذا الأمر خاصة مع غياب الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا وغياب الفرق الكبرى.

أضاف عضو مجلس إدارة المقاولون: أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني على الأداء الطيب حتى الآن في المسابقة، والاستقرار كان سببا رئيسيا في هذه النتائج بالتأكيد.

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واستطرد المشرف على فريق الكرة: لائحة الفريق تتضمن المكافآت بشكل تصاعدي على الانتصارات ولكن المكافآة الحقيقية للاعبين هو أن ينظر إليهم مدربي المنتخبات القومية ويروا ما يقدمه لاعبو المقاولون من جهد يؤهلهم لشرف تمثيل مصر.

واختتم عضو المقاولون: الصدارة كانت متوقعة لا نعلم إلى متى ستستمر ونتمنى التتويج بالدوري.

كان فريق المقاولون العرب قد قفز إلى صدارة الدوري الممتاز بفوزه على الجونة بهدفين نظيفين احرزهما محمد سالم حيث رفع المقاولون رصيده الى 13 نقطة مغردا بهم على قمة الدوري بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط .