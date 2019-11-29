شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة بثا مباشرا ومشاهدة حية لمباراة الأهلى والنجم الساحلى فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، دون تقطيع.

يخوض فريق الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس مباراة قوية للغاية حينما يصطدم بفريق النجم الساحلي بإستاد رادس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بث مباشر في دوري الابطال

و يقع الاهلي في المجموعة الثانية مع كلاً من النجم الساحلي ، الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

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