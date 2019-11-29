قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الليجا

الجمعة 29 نوفمبر 2019

ريال مدريد

أعلن الفرنسي "زين الدين زيدان" المدير الفنى لنادي ريال مدريد، عن قائمة فريقه استعداداً لمواجهة ديبورتيفو ألافيس فى المباراة المقرر لها غداً السبت.



موعد مباراة ريال مدريد وألافيس

ويحل الميرنجي ضيفاً ثقيلاً على ألافيس فى تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الإسبانى، والتي ستقام على ملعب "مينديزوروتزا".

وشهدت القائمة غياب كلاً من إدين هازارد، وخاميس رودريجيز، ولوكاس فاسكيز، وأسينسيو، وناتشو للإصابة، ورافائيل فاران للراحة، وإبراهيم دياز وماريانو لرؤية فنية.

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وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبى.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، مارسيلو، أودريوزولا، ميندى.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردى، إيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، بيل، يوفيتش، فينيسيوس، رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، متساوياً فى عدد النقاط مع المتصدر برشلونة ولكن بفارق الأهداف، بينما يأتى ألافيس فى المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.