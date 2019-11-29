"كلوب" يضع الأمر بين يدي صلاح وليفربول في مهمة جديدة أمام برايتون

الجمعة 29 نوفمبر 2019

كلوب

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي مباراة سهلة على الورق أمام نظيره برايتون، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، حيث العمل على مواصلة الانتصارات وتأكيد أحقيته بالصدارة.



وجاء اليوم خلال المؤتمر الصحغي للمباراة، والذي قال به مدرب الفريق "كلوب" التصريحات التالية:

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وقال الألماني: أن برايتون فريق يتطور من وقت لأخر بخطة مميزة، بعد أن قدموا أداء مميز بالاستحواذ على الكرة أمام مانشستر سيتي بنسبة ٤٨٪، وستكون المهمة صعبة قبيل ثلاث أيام فقط من مباراة نابولي.

وأوضح أن غياب "فيرمينو" لن يعوق مسيرة الفريق نظرا لتواجد فيالدوم وهندرسون ولالانا بمركز اللاعب وما يهم هو الاستمرار بالانتصارات.

وأشار يورجن، إلى أنه تفاجئ من رحيل مدرب أرسنال "أوناي إيمري"، مؤكدا أن المدرب الإسباني قدم من قبل عمل مميز مع أرسنال وغيره، وعلى الفريق أن يجد حلا الآن.

على صعيد أخر، حول مشاركة نجم الفريق الدولي المصري " محمد صلاح" في أولمبياد توكيو ٢٠٢٠، فقد شدد على أنه سوف يتشاور مع اللاعب ويسأله عن إمكانية المشاركة من عدمها مع منتخب مصر الأوليمبي.

الجدير بالذكر ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد ٣٧ نقطة دون أية هزائم خلال ثلاثة عشر مواجهة ماضية، حتى يحلق بسماء البريميرليج ويصبح من أقوى الفرق خلال الموسم الحالي.