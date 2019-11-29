الامارات | «الأبيض» يخسر من "أسود الرافدين" في "خليجي 24"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوت المنتخب الوطني لكرة القدم فرصة حسم التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج بعد الخسارة اليوم في لقاء الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى أمام العراق بنتيجة 2-0، ليتنازل "الأبيض" عن الصدارة،
وبالتالي يؤجل تأهله إلى المباراة الختامية في الدور الأول الاثنين المقبل ضمن منافسات "خليجي 24" المقامة حاليا في قطر.
ولم يظهر المنتخب بالصورة المطلوبة على استاد خليفة الدولي، وخالف التوقعات، خاصة بعد أن حقق فوزا كبيرا في الجولة الاولى على اليمن 3-0. وبهذه النتيجة تأهل العراق رسميا إلى نصف النهائي.
وعانى المنتخب كثيرا في هذه المباراة سواء في الجانب الدفاعي أو الهجومي، وافتقد للحلول الهجومية واللمسة الأخيرة، حيث غابت خطورته لا سيما من جانب الهداف علي مبخوت. وبدا المنتخب مدافعا في أغلب فترات المباراة، فيما تميز نظيره العراقي بالتنظيم والانتشار الجيد وسرعة الوصول للمرمى.
وأنهى المنتخب العراقي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما علاء عباس في الدقيقة 6، وعلاء عبد الزهرة "28"، فيما تصدى حارس المنتخب محمد الشامسي لركلة جزاء سددها علي عدنان واحتسبها حكم المباراة في الدقيقة 83، بعد الاستعانة بتقنية الحكم الفيديو" الفار".
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