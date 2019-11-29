شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يفوز على الإمارات ويتأهل لنصف نهائي «خليجي 24» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب العراق الأول لكرة القدم، فوزًا ثمينًا على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين في إطار لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج 24 المقامة في قطر.
وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح التسجيل علاء عباس في الدقيقة 6، فيما جاء الهدف الثاني من رأسية القائد علاء عبدالزهرة في الدقيقة 37.
بتلك النتيجة يحسم منتخب العراق تأهله من مجموعته لنصف النهائي، بعدما وصل رصيده لـ6 نقاط، جاءت من فوزه اليوم، وفوزه في المباراة الأولى على قطر، ويتبقى له مباراة أخيرة مع المنتخب اليمني غير مؤثرة، فيما تجمد رصيد الإمارات عند النقطة 3 من الفوز في المباراة الأولى على اليمن.
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