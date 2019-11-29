شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة النجم الساحلي التونسي، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول. خط الوسط: محمد مجدي «قفشة» وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي. خط الهجوم: جونيور أجايي.

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