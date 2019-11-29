شكرا لقرائتكم خبر عن «بدر» ينهي أزمة استشفاء لاعبي الزمالك بعد توفير «الثلج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح محمد بدر، المدير المالي لقطاع الكرة بنادي الزمالك، المرافق للبعثة بالكونغو، في توفير كميات كبيرة من الثلج بناء على طلب الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، لإجراء الاستشفاء الخاص باللاعبين بعد مران اليوم.
واضطر «بدر» للاستعانة بكريم الحسن، مسؤول السفارة المصرية، وبعض الإداريين للانتقال إلى مدينة أخرى بها أحد مصانع الثلج وقام بشراء كميات كبيرة جدا حتي يتسنى للجهاز الطبي إجراء الاستشفاء الخاص باللاعبين بعد مران اليوم، خصوصا في ظل خوض مران اليوم في أجواء حارة ومعدلات رطوبة مرتفعة.
ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي غدا السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر «بدر» ينهي أزمة استشفاء لاعبي الزمالك بعد توفير «الثلج» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.