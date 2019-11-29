شكرا لقرائتكم خبر عن «بدر» ينهي أزمة استشفاء لاعبي الزمالك بعد توفير «الثلج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح محمد بدر، المدير المالي لقطاع الكرة بنادي الزمالك، المرافق للبعثة بالكونغو، في توفير كميات كبيرة من الثلج بناء على طلب الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، لإجراء الاستشفاء الخاص باللاعبين بعد مران اليوم.

واضطر «بدر» للاستعانة بكريم الحسن، مسؤول السفارة المصرية، وبعض الإداريين للانتقال إلى مدينة أخرى بها أحد مصانع الثلج وقام بشراء كميات كبيرة جدا حتي يتسنى للجهاز الطبي إجراء الاستشفاء الخاص باللاعبين بعد مران اليوم، خصوصا في ظل خوض مران اليوم في أجواء حارة ومعدلات رطوبة مرتفعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي غدا السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.