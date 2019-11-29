شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفوز على الجونة 2-0 ويزيح الأهلي من صدارة الدوري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز المصري.

تكفل المهاجم البديل محمد سالم بإحراز هدفي ذئاب الجبل في الدقيقتين 72 و83.

بهذا الفوز احتل المقاولون صدارة جدول الدوري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، متفوقا على الأهلي 12 نقطة من 4 مباريات فقط، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 4 في المركز الـ16https://www.youtube.com/embed/AJJP_hmTwaA