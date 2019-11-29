شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك بالكونغو: تدريبات تكتيكية للاعبين وتدريب قوي للحراس.. ومباراة كرة طائرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات تكتيكية للاعبين في منتصف الملعب قام خلالها بتجربة بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق، استعدادًا لمواجهة مازيمبي المقرر لها غدا السبت، في الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
فيما خاض حراس مرمى الفريق محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، تدريبات قوية خلال المران، وذلك تحت إشراف دراجان، مدرب الحراس.
وقام الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات خلال المران وذلك لممارسة بعض التدريبات الخفيفة ولعب الكرة من لمسة واحدة.
كما شهد المران مباراة كرة طائرة بين اللاعبين في منتصف الملعب كنوع من الألعاب الترويحية لتقليل الضغط النفسي على اللاعبين قبل مباراة مازيمبي غدا، بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو.
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