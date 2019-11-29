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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يعلن غياب لاعبه لمدة كبيرة والبداية أمام الروخي بلانكوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
يخوض فريق برشلونة الإسباني بقيادة مدربه "إرنستو فالفيردي" مباراة هامة وقوية، خلال جولة جديدة من جولات الليجا أمام أتلتيكو مدريد مساء الأحد على ملعب "كامب نو"، حيث المحاولة للحفاظ على الصدارة.
ووفقا لعدة مواقع أوروبية، فقد أعلنت إدارة البرسا غياب نجم الفريق الشاب الفرنسي " عثمان ديمبلي" لمدة لا تقل عن عشرة أيام دفعة واحدة، والبداية يوم الأحد المقبل في مباراة أتلتيكو مدريد.
وكان عثمان، قد تعرض لتداخل عنيف خلال مباراة الجولة الخامسة من دوري مجموعات أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني، التي حقق البلوجرانا بها الفوز الساحق أداءا ونتيجة بثلاثة أهداف لهدف.
جدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد ٢٨ نقطة بفارق الأهداف فقط عن منافسه التقليدي ريال مدريد، حتى تكون الموقعة أمام أتلتيكو بمثابة احتكاك قوي قبل كلاسيكو الأرض بين العملاقين.
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