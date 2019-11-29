خليجي 24|  العراق تهزم الإمارات بثنائية وتتأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

أكد المنتخب العراقي على قوته في بطولة كأس الخليج العربي وتغلب على الإمارات بثنائية نظيفة ليحقق العراقيين الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات.



العراق تهزم الإمارات

واستطاع منتخب العراق أن يخرج من الشوط الأول متفوقاً بهدفين دون رد على الإمارات عن طريق علاء عباس وعلاء عبدالزهرة بالدقيقتين “6 و37” وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة ليرفع العراقيين رصيدهم إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى ويأتي بعده الأبيض الإماراتي بـ3 نقاط وقطر واليمن بلا نقاط حتى الآن.

مباراة العراق القادمة في كأس الخليج العربي

Advertisements

وينتظر أن يلعب منتخب العراق في الجولة القادمة ضد اليمن بينما الإمارات في مهمة صعبة أمام قطر وذلك يوم الإثنين القادم والموافق 2 ديسمبر القادم.

الأسود العراقية تلتهم مدنسي قطر في إفتتاحية خليجي 24

وكان المنتخب العراقي قد تغلب على منتخب قطر " المدنس" في إفتتاحية المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الرابعة والعشرين “خليجي 24” بنتيجة هدفين مقابل هدف .

فرق المجموعة الأولى

وفي سياق متصل يقع منتخب الإمارات ضمن منتخبات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي والتي تضم أيضاً اليمن وقطر والعراق.